Pilota muore travolto da un’auto durante un collaudo nel centro prove Porsche

Un pilota dipendente di una ditta esterna, 36 anni, di Tuglie (Lecce), è morto stamattina sulla pista della Nardò Technical Center. Si tratta del centro prove di proprietà Porsche gestito da Porsche Engineering. Secondo quanto riportato dalle agenzia, il collaudatore di auto era su una motocicletta che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto. Il conducente della vettura è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia e della Polizia Locale. Le attività all’interno della pista al momento sono state sospese.