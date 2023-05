Precipita da un palazzo e muore a Milano, trovato altro cadavere in un appartamento

Trovati due uomini morti la scorsa notte a Quarto Oggiaro, un quartiere della periferia Nord di Milano. Un uomo è morto precipitando da un palazzo e poco dopo un altro deceduto è stato trovato in un appartamento. Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti intorno alle 23.30 in via Cogne, dove hanno constatato il decesso di un uomo di circa 50 anni con traumi da caduta. Poi il ritrovamento del secondo cadavere, sul quale non si hanno ancora particolari sulle circostanze.

IN AGGIORNAMENTO

