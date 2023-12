Poste Italiane comunica che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo dedicato alla prima rappresentazione del presepe di Greccio, nell’800° Anniversario.

Un francobollo per celebrare gli 800 anni del Presepe di Greccio

L’emissione filatelica è a cura del Ministero dell’Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed è diffuso da Poste Italiane in tutto il Paese.

Il francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” è stato presentato oggi a Greccio, comune del Reatino dove San Francesco realizzò il primo Presepe vivente della storia.

La vignetta riproduce una veduta notturna del Santuario Francescano del Presepe di Greccio, paese incastonato tra le rocce a 700 metri di altezza in provincia di Rieti.

Nel cielo stellato è visibile, a sinistra, il passaggio della cometa Hale-Bopp. In alto a sinistra, è presente il logo del Comitato nazionale per l’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe.

La fotografia con la cometa Hale-Bopp che quasi sfiora il Santuario Francescano del Presepe di Greccio è del fotografo e appassionato di astronomia Stefano Tocchio. Uno scatto dell’8 aprile 1997 realizzato con una Yashica FX 2000 manuale su cavalletto e con pellicola 1600 ISO a colori.

Completano il francobollo la legenda “800 anni dalla prima rappresentazione del Presepe di Greccio”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B” pari a 1,25€.

L’annullo primo giorno di emissione è stato disponibile sabato presso l’ufficio postale di Greccio.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20 euro.

Caratteristiche tecniche

Bozzetto: a cura del Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA.

Tiratura: duecentomila quattro esemplari.

Foglio: ventotto esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 48 x 40 mm.; formato stampa: 46 x 40 mm.; formato tracciatura: 54 x 47 mm.; dentellatura: 9 effettuata con fustellatura; colori: cinque.

Nota: La fotografia del Santuario Francescano del Presepe di Greccio è riprodotta per gentile concessione del fotografo Stefano Tocchio.