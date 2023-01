Previsioni meteo ponte Befana, ancora tempo stabile. Piogge e nevicate solo dalla prossima settimana

Ancora tempo stabile ma un peggioramento appare prevedibile solo dopo il ponte della Befana. Sono le previsioni meteo per i prosimi giorni del Centro Meteo Italiano, secondo cui un primo progressivo calo delle temperature verso valori più vicini alle medie del periodo si avrà con l’Epifania mentre la prossima settimana dovrebbe portare sul Mediterraneo una rapida perturbazione con piogge, acquazzoni e possibili nevicate in montagna.

Previsioni meteo oggi 4 gennaio

Al Nord Al mattino nubi basse su tutti i settori, salvo ampie schiarite sui rilievi. Al pomeriggio atteso un aumento della nuvolosità sull’arco Alpino mentre altrove non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli del tutto coperti su coste e pianure.

Al Centro Al mattino tempo stabile con nebbie e nubi basse tra Toscana, Umbria e settori Adriatici, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora coperto sui settori orientali; attese schiarite sulle coste Tirreniche. In serata stabilità diffusa, con assenza prevalente di nuvolosità su Lazio e zone interne dell’Abruzzo.

Al Sud e sulle Isole Al mattino cieli irregolarmente coperti su Sardegna e regioni peninsulari, soleggiato tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio qualche apertura attesa su Basilicata, Calabria e Sardegna, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Temperature minime stazionarie e massime stabili o in lieve diminuzione al centro-sud, in lieve aumento al nord.

Previsioni meteo giovedì 5 gennaio

Al Nord Al mattino nubi basse su coste e pianure, nuvolosità medio-alta sull’arco Alpino. Al pomeriggio attese schiarite sui settori nord-occidentali, altrove non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli del tutto coperti su coste e pianure.

Al Centro Al mattino tempo stabile con nuvolosità bassa tra Toscana, Umbria e settori Adriatici, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora coperto sui settori orientali; nessun cambiamento sui restanti settori. In serata ancora stabilità diffusa, con nuvolosità in progressivo aumento su tutte le regioni.

Al Sud e sulle Isole Al mattino cieli del tutto soleggiati, qualche innocuo addensamento tra Campania e Sardegna. Al pomeriggio cieli poco nuvolosi su Campania, Molise e Calabria, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in generale diminuzione; massime stabili o in lieve calo da nord a sud.

