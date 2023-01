Previsioni meteo prossimi giorni: arriva la pioggia. Per il freddo c’è ancora da aspettare

Dopo un Capodanno con temperature primaverili, iniziamo a scorgere i primi segnali evidenti di un cambiamento delle condizioni meteo. L’anticiclone subtropicale rimane ancora in sella, ma inizia a cedere lungo il perimetro occidentale a causa di nuove incalzanti infiltrazioni atlantiche. Una prima perturbazione è alle porte e si appresta a causare un peggioramento al Nord.

Previsioni meteo, in arrivo una perturbazione

Ci sarà qualche pioggia in più martedì 3 gennaio sul Settentrione, ma anche su parte delle regioni centrali tirreniche. Si tratterà di effetti di poco conto, considerando che l’anticiclone rimarrà ancora presente, pur arretrando il proprio baricentro verso ovest. Al seguito della perturbazione si farà strada qualche spiffero d’aria più fredda da nord, con temperature in lieve calo.

Il caldo anomalo subirà uno stop, anche se ancora non si può parlare d’inverno. L’alta pressione riuscirà in qualche modo a rintuzzare gli assalti perturbati e resistere sino almeno all’Epifania, quando peraltro tenderà di nuovo a rafforzarsi almeno temporaneamente. Ci sarà quindi ancora tempo perlopiù stabile, a parte infiltrazioni umide che riguarderanno soprattutto il Nord Italia.

Temperature invernali dal prossimo weekend

Per una ripartenza dell’inverno bisognerà attendere il prossimo weekend, quando non è da escludere un peggioramento derivante dall’affondo di una saccatura perturbata nord-atlantica. In questo frangente appare confermato un cambio di circolazione, con l’anticiclone in ritirata verso posizioni decisamente più occidentali che consentiranno intrusioni perturbate potenzialmente fredde.

