Rimane con l'auto incastrata nel passaggio a livello, donna muore travolta dal treno che la trascina per 100 metri

Una donna di 50 anni è morta dopo essere stata travolta da un treno. La donna, verso le 22,30 di ieri, martedì 23 aprile, si trovava a bordo della sua auto rimasta bloccata all’interno del passaggio a livello di via Peschiera nella campagna di Cologne in provincia di Brescia. La donna è stata travolta da un convoglio regionale: la vettura è stata colpita e trascinata per oltre cento metri. La donna è stata soccorsa ma per lei non c’è stato niente da fare: è morta a bordo dell’auto per le ferite riportate. Il macchinista che si trovava alla guida del treno e i pochi passeggeri al suo interno sono rimasti tutti illesi anche se sotto choc. Ora sarà compito dei Carabinieri e della polizia ferroviaria ricostruire la dinamica dell’incidente per capire anche perché l’auto della 50enne si trovasse bloccata tra le sbarre.