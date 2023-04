Gatti scomparsi, risolto il giallo. Ad ucciderli a fucilate è stato un residente della zona. Un uomo di 59 anni che ora dovrà rispondere del reato di uccisione di animali con l’aggravante della crudeltà. E’ accaduto a Piombino in Toscana. I residenti della zona segnalavano un vero e proprio giallo: i gatti sparivano nel nulla. Ad incastrare l’uomo è stato il ritorno a casa di due mici. Gli animali erano feriti da armi da fuoco e sono morti dissanguati.

Gatti scomparsi, ad ucciderli a fucilate un residente

Dai due mici tornati a casa è scattata la denuncia ai Carabinieri che hanno scoperto l’uomo che ha agito in modo così crudele per il fatto che non poteva sopportare l’istrusione dei filini nel suo giardino.

Ora dovrà rispondere del reato di uccisione di animali

L’uomo utilizzava armi e munizioni legalmente detenute. Ora dovrà rispondere del reato di uccisione di animali con l’aggravante della crudeltà. Avrebbe agito con crudeltà sparando agli animali che si introducevano nella sua proprietà. Agli animali sparava in giardino. Ora è stato denunciato in stato di libertà. Le sue armi, dei fucili da caccia regolarmente registrati per uso sportivo con tanto di mirino di precisione, sono state seguestrate.

