Rissa e bastonate in strada a Roma, un uomo finisce sotto un’auto

Rissa, bastonate varie e anche un uomo investito. Violenta rissa tra cittadini romeni in strada a Roma. Quattro, secondo le prime notizie, i feriti tra cui uno investito da uno dei partecipanti scappato poi a bordo di un’auto. Tutto è accaduto intorno alle1 3 in via Tiberina, in zona Prima Porta, alla periferia di Roma. Sul posto i carabinieri della compagnia Cassia in seguito alla segnalazione arrivata al Nue 112. Da chiarire ancora i motivi della lite. Quel che si sa, per ora, è che durante la rissa sono state usate anche delle mazze e che una delle persone coinvolte è stata anche investita con un’auto.