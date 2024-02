Ritrovato a Palermo l’ennesimo cane annegato dopo essere stato gettato in mare

Il mare ha “restituito”, a Palermo, l’ennesimo cane morto annegato. Il ritrovamento è avvenuto in via Messina Marine: sul posto è subito accorso un gruppo di volontari che non ha potuto far altro che costatare il decesso del cane. Sull’accaduto, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente presenterà una denuncia per chiedere di indagare su questo ennesimo atto di violenza sui cani. A Palermo, da inizio anno sono morti per mano violenta almeno una decina tra cani e gatti. Tra questi casi, come ricorda ancora l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, ce n’è uno particolarmente odioso: lo scorso 8 gennaio, un uomo ha dato fuoco al “suo” cane in piazza delle Croci. L’uomo non è stato arrestato ed è tuttora a piede libero.