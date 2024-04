Sono cinque i veicoli coinvolti nell’incidente a Roma tra due bus di Atac e Roma Tpl. Lo rende noto la Polizia Locale di Roma Capitale, che è intervenuta con sei pattuglie in via Cesare Castiglioni, in prossimità della stazione Fs, all’altezza del capolinea.

Coinvolti dunque, oltre ai mezzi di Roma Tpl e Atac, anche due auto. Da una prima ricostruzione della dinamica eseguita dagli agenti, il conducente del bus Tpl, nell’uscire dall’area del capolinea per immettersi sulla strada, avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause tuttora in fase di accertamento, colpendo un altro bus Tpl in sosta e un veicolo. Nell’urto è stato coinvolto un ulteriore mezzo pubblico Atac in transito ed è stata coinvolta una vettura in sosta.

Nove i feriti trasportati dal 118 in diversi ospedali di Roma. Quattro i più gravi, in codice rosso, tra cui una donna di 31 anni e la figlia di 2 mesi portati al policlinico Gemelli. In codice rosso anche una 49enne ricoverata al Cristo Re e una 52enne al San Filippo neri. Gli altri quattro sono stati portanti in vari nosocomi in codice giallo. Qualche altro passeggero è stato visitato sul posto per escoriazioni o lievi contusioni.

Lo schianto si è verificato in via Cesare Castiglioni, vicino al capolinea di Monte Mario.