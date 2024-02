Roma, rottweiler azzanna ragazza che difendeva il suo cane. A Crotone stessa scena due giorni prima

Una ragazza di 16 anni è stata aggredita da un cane di razza rottweiler nel giardino di un condominio in via Buzzi nel quartiere Laurentino a Roma. Il fidanzato è riuscito a salvarla, anche se la gamba è mezza maciullata, una ferita di 20 centimetri. Stava portando a spasso il suo cane meticcio quando il rottweiler è riuscito a liberarsi del guinzaglio di una condomina. La ragazza si è messa in mezzo e il rottweiler l’ha morsa al polpaccio. Il ragazzo coraggiosamente l’ha strappata dalle fauci del rottweiler. Al Sant’Eugenio la sedicenne è stata ricucita con 50 punti.

Questo accadeva domenica scorsa. Solo un paio di giorni prima praticamente la stessa scena: una donna di 30 anni è stata sottoposta ad intervento chirurgico d’urgenza all’ospedale di Crotone per le ferite riportata dell’aggressione subita dal suo cane, un rottweiler, mentre si trovava nel giardino di casa. Per cause ancora da accertare il cane ha improvvisamente aggredito la padrona causandole numerose ferite su tutto il corpo. In soccorso della donna è andato un vicino di casa che ha sentito le urla e, non senza rischiare la propria incolumità, è riuscito a portare via il cane che stava aggredendo la donna. La signora è stata condotta in codice rosso al pronto soccorso di Crotone e successivamente sottoposta ad intervento chirurgico per ricucire le ferite e ricomporre alcune fratture. Non è in pericolo di vita.