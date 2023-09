Ryanair taglia i voli per la Sardegna, la risposta al decreto con il tetto alle tariffe

Il governo emana il decreto con il tetto alle tariffe per i collegamenti per le isole e Ryanair risponde tagliando l’operativo invernale per la Sardegna: 10 le rotte colpite dalla mannaia del vettore, 3 cancellate, l’8% di tutto il piano winter dall’Isola.

Ryanair taglia i voli per la Sardegna

“Sono qui per preannunciare purtroppo una cosa che non avremmo certamente voluto – ha spiegato il chief commercial officer Jason Mc Guinness incontrando i giornalisti a Cagliari -: una riduzione di quasi il 10% rispetto al programmato, ciò è totalmente legato al decreto del governo italiano che consideriamo totalmente illegale e che avrà il solo effetto di ridurre la connettività”.

Si parte come detto dalla Sardegna, ma nei prossimi giorni — a quanto si apprende — potrebbero essere eliminate frequenze e collegamenti anche in Sicilia. Ecco allora che sono state cancellate tre rotte nazionali tra il capoluogo sardo e Trieste, mentre saltano pure i voli diretti tra Alghero e Bari, Treviso. Non solo. Dalla programmazione emerge anche che vengono ridotte le frequenze su altre sette tratte: sei nazionali (Roma, Milano Malpensa, Bergamo, Catania, Napoli e Venezia), una internazionale (Bruxelles Charleroi). Scorporando i dati emerge un -6% su Cagliari (rispetto all’inverno 2022) e -16% ad Alghero.

La posizione di Ryanair

“Ryanair non sarà in grado di sbloccare il vero potenziale della Sardegna se il governo italiano continua ad introdurre unilateralmente decreti illogici ed illegali da Roma”, attacca Jason McGuinness, chief commercial officer della low cost. Decreti che “servono solo a danneggiare la connettività insulare, in particolare nei mesi invernali non di punta, quando compagnie aeree efficienti come Ryanair in genere scontano fortemente le tariffe per stimolare la domanda”. Ecco perché, prosegue McGuinness, “chiediamo all’esecutivo di ritirare il decreto che impone un tetto massimo ai prezzi”. “L’unica soluzione credibile ed a lungo termine per abbassare le tariffe tra Sardegna e Sicilia e l’Italia continentale è aumentare il numero di voli offerti”.

Forse dovresti anche sapere che…