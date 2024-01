Salta la coda in farmacia con il figlio disabile, cliente non ci sta e lo picchia

Picchia cliente perché aveva saltato la coda in una farmacia. È quello che è successo nella farmacia Piccinelli di via Verga, a Treviglio. Vittima un 65enne che, entrato nel punto vendita assieme al figlio disabile, è stato chiamato al banco senza prendere il numeretto. Il tutto ha provocato la reazione di uno dei clienti in quel momento in fila. Ne è nata una discussione animata, che è finita nel peggiore dei modi per il 65enne che, mentre si dirigeva all’uscita, è stato colpito con dei pugni dall’altro cliente, finendo a terra tra lo sguardo impietrito del personale e delle altre persone presenti.

Aggressore fermato

I soccorsi sono stati immediati. Il 65enne è stato accompagnato al pronto soccorso di Treviglio in codice giallo. A preoccupare, i colpi ricevuti in testa per i quali è rimasto precauzionalmente in osservazione tutta la notte venendo dimesso solo la mattina seguente. I carabinieri, raccolto il quadro dell’accaduto, nel giro di pochi minuti sono poi riusciti a risalire all’aggressore. Spetterà ora alla vittima procedere con querela di parte.

