ROMA – Due giornate di sciopero a livello nazionale per tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario in servizio in Italia e nelle scuole e nelle istituzioni italiane all’estero. Lo proclama per il 7 e 8 gennaio l’organizzazione sindacale Saese e lo comunica il Miur.

Le due date, a ridosso della fine delle vacanze di Natale, convinceranno molti studenti a rinviare il ritorno tra i banchi di scuola. Bene per loro, meno per chi i figli non saprebbe come gestirli in quei due giorni.

Sono “quasi 100 mila i supplenti, eppure la metà delle assunzioni in ruolo è andata deserta nell’ultimo triennio per la chiusura di quel doppio canale di reclutamento che avrebbe dovuto evitare la procedura d’infrazione europea per l’abuso dei contratti. I concorsi straordinari non hanno risolto il problema. L’unica soluzione rimane quella di riaprire le graduatorie ad esaurimento (Gae) per sanare la posizione di migliaia di insegnanti formati dallo Stato ma costretti a cambiare cattedra ogni anno”. E’ quanto afferma l’associazione sindacale Anief in una nota.