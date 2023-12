Incidente mortale questa mattina a Monterenzio, sull’Appennino bolognese: nello scontro fra una macchina e una ambulanza è morta la conducente della vettura, una ragazza di 26 anni di Loiano (Bologna).

Scontro con ambulanza: muore ragazza di 26 anni

Lo scontro è avvenuto verso le 10 sulla via Idice. L’auto, una Citroen C3, procedeva in direzione San Lazzaro quando si è scontrata frontalmente con un mezzo della Pubblica Assistenza di Monterenzio, con a bordo tre volontari e una paziente di 71 anni.

L’ambulanza, a quanto pare, non era in emergenza e stava trasportando la pensionata all’ospedale di Loiano per una visita. Per cause da accertare, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la Citroen avrebbe sbandato e invaso la carreggiata opposta, finendo addosso all’ambulanza.

La 26enne è morta sul colpo mentre i quattro occupanti del mezzo della Pubblica Assistenza hanno riportato ferite di media gravità.