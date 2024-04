Scontro con un furgone, motociclista di 52 anni morto sul colpo dopo l’incidente

Un motociclista di 52 anni, residente a Pino Torinese, è morto in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 120, tra Pessione di Chieri e Riva presso Chieri (Torino). L’uomo è deceduto in un tamponamento tra la moto Yamaha che stava guidando e un furgone. Sul posto, oltre ai carabinieri e ai sanitari che non hanno potuto fare nulla per salvarlo nonostante un lungo tentativo di rianimazione, sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno proceduto con i rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.