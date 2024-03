Scontro frontale tra auto e camion a Esine: 24enne morto sul colpo

Scontro frontale tra auto e camion a Esine, in provincia di Brescia. Un automobilista. secondo una prima ricostruzione, si è scontrato frontalmente con un autoarticolato che dalla Vallecamonica scendeva verso il lago di Iseo. L’uomo alla guida dell’auto, uno straniero di 24 anni, è morto sul colpo. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri di Breno. La statale 42 è rimasta chiusa in entrambi i sensi per consentire l’intervento di 118, forze dell’ordine e vigili del fuoco. Pesanti, stamani, le ripercussioni al traffico in tutta la zona.