Scontro tra due auto a Monzuno, morta mamma di 33 anni

Si chiamava Debora Natali la mamma di 33 anni morta mercoledì pomeriggio intorno alle 16 nello scontro tra due auto a Monzuno nel Bolognese. E, contrariamente a quanto appreso in un primo momento, non era in auto con una figlia di 18 anni e un figlio di 13 anni ma con la sorella di 18 anni e con il figlio di 13 anni.

La prima ricostruzione

La ragazza è stata accompagnata all’Ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni. L’incidente mortale è avvenuto lungo la strada provinciale 61 in località Pian di Lama nel territorio di Monzuno, sull’Appennino, e ha visto coinvolte in uno scontro frontale due autovetture che provenivano da direzioni opposte. Nel violento impatto è morta una donna di 33 anni, che viaggiava, a bordo di un’utilitaria Honda Jazz insieme alla sorella una ragazza di 18 anni e il figlio, un ragazzino di 13 anni condotti dal 118, all’Ospedale Maggiore: la prima in codice di massima gravità. Sono rimasti feriti, in modo più lieve, gli occupanti dell’altra vettura coinvolta, una Citroen C4. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto è accaduto. Il giorno precedente, sempre nel Bolognese, sulla Statale della Futa, aveva perso la vita un motociclista 76enne uscito di strada con il suo mezzo.