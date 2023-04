Scopre di avere un tumore e chiede alla compagna di sposarlo: Diego Ciuto muore a 56 anni. Dopo aver scoperto il male incurabile, senza avere molte speranze di sopravvivenza, ha chiesto la mano alla compagna Antonia. Giusto il tempo di sposarsi, poi la morte. Diego viveva a Teglio Veneto in provincia di Venezia. Era un imprenditore del marmo. Era molto ben voluto e conosciuto in paese.

Scopre di avere un tumore e chiede alla compagna di sposarlo: Diego è morto a 56 anni

Da tempo era legato alla compagna Antonia. E dopo la scoperta della malattia, pur non avendo molte speranze di sopravvivenza ha chiesto la mano alla sua compagna. La cerimonia è stata festosa. Poi il56enne ha ripreso a lottare purtroppo senza ottenere il successo sperato. La situazione è peggiorata e Diego è morto.

Teglio Veneto ricorda Diego

Commosso il sindaco di Teglio Oscar Cicuto. “Diego lascia un vuoto immenso, in tutta la nostra località e credo anche nei paesi dei dintorni. Non faceva mai mancare il suo aiuto a chi aveva bisogno. Aveva un’indole buona e più volte lo ha dimostrato. Il passato non centra, conta solo il presente e anche il futuro, perché il bene che ha lasciato rimane la comunità è affranta. Persone come Diego non ne nascono più”. Ora a Teglio Veneto tutti parlano di Diego e ricordano il suo grande amore per gli animali. Il 56enne aveva infatti un’asina che viveva nel giardino di casa. E domani, venerdì 28 aprile, a Teglio si svolgeranno i funerali.

