Nel veneziano, a San Donà di Piave, una coppia sorprende dei ladri in casa e li affronta fisicamente, costringendoli alla fuga. L’incidente è avvenuto a Grassata, in un appartamento al primo piano di una casa di campagna. I ladri sono stati scoperti e presi letteralmente a mazzate dai proprietari. Nonostante il tentativo di difendersi, i proprietari subiscono comunque danni significativi, stimati in migliaia di euro.

La zona non sembra essere nuova a furti: quattro abitazioni a Pianzano sono state prese di mira dai ladri mentre i proprietari erano in casa. Durante uno dei tentativi di furto, i malviventi hanno persino maltrattato un cane che aveva iniziato ad abbaiare, segnalando la loro presenza. Questi eventi hanno gettato scompiglio nella comunità locale, con i residenti che ora cercano di proteggersi, mantenendo accese le luci esterne delle loro case. Uno dei proprietari ha raccontato il momento in cui ha scoperto i ladri: mentre lui e sua moglie erano nel salotto, hanno udito colpi forti provenire da una finestra della camera da letto. I ladri avevano sollevato la persiana e stavano cercando di forzare la finestra. Fortunatamente, la coppia ha reagito prontamente, chiamando i carabinieri e evitando un confronto diretto con i malviventi.