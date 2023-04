Ha aperto la finestra e si è gettato di sotto durante una lezione in classe. E’ successo in una scuola superiore della provincia di Livorno. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Cisanello a Pisa. Non sarebbe in pericolo di vita.

All’arrivo del 118 il ragazzo era cosciente nonostante i traumi riportati nella caduta. Il medico ha deciso per il trasferimento in ospedale a Pisa con l’elisoccorso.

Secondo una prima ricostruzione, senza apparenti motivi, lo studente si sarebbe alzato improvvisamente dal suo posto e tra gli sguardi attoniti dei compagni ha compiuto il drammatico gesto. Sul posto è intervenuta anche la polizia e una squadra dei vigili del fuoco. Son0 in corso accertamenti.

