Ha tentato di accoltellare la ex nonostante lei in braccio avesse il suo bimbo di sette mesi. È accaduto ieri mattina a Varcaturo, una frazione di Giugliano in Campania, provincia di Napoli. È stato l’attuale compagno della donna a chiedere aiuto ai carabinieri. Si è presentato in caserma e ha raccontato che l’ex l’aveva aggredita e che aveva promesso di tornare a ucciderla. I militari sono subito andati a casa della donna. Hanno sentito le urla dei bimbi e quando sono entrati hanno visto che l’uomo impugnava un coltello da cucina e aveva già ferito alle mani la donna che aveva in braccio il neonato.

L’uomo, un 38enne di Pozzuoli, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La vittima è ricoverata nell’ospedale “Pineta Grande” di Castel Volturno ma non è in pericolo di vita. I tre bambini – tutti figli dell’arrestato e della donna, di 5 anni, 9 anni e sette mesi – stanno bene e sono stati affidati temporaneamente a parenti in attesa del ritorno della madre.

