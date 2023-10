Teresa Guccini, la figlia 45enne di Francesco, il noto cantautore, ha rischiato di morire ed è stata salvata da delle trasfusioni di sangue. Dopo aver ascoltato la storia di Fedez e dei suoi ringraziamenti ai medici ha voluto postare una foto scattata a dicembre 2022 in un letto di ospedale.

Teresa Guccini: “Anch’io senza i donatori ora non sarei qui”

“Questa foto è del 15 dicembre 22 ed è il momento esatto in cui sono ritornata molto provata in ostetricia dalla terapia intensiva e ho rivisto il mio Pietro arrivato dalla neonatologia un giorno dopo la sua nascita. Ero letteralmente distrutta e tratti senza memoria. Scrivo queste righe ispirata da quanto accaduto a Fedez perché anche io senza i donatori di sangue non sarei qui a raccontare la mia storia ed è perciò doveroso ringraziarli”.

Il commento è apparso su Instagram. L’appello di Fedez ha già prodotto un effetto moltiplicatore con centinaia di telefonate ai centralini dell’Avis. “C’è un altro motivo per cui scrivo – continua nel lungo post Teresa Guccini – ovvero l’importanza del parto in strutture ospedaliere attrezzate di terzo livello. La mia è stata una gravidanza perfetta e ho fatto un parto naturale, eppure, quando ho espulso la placenta, ho avuto una emorragia gravissima stimata intorno ai 2200cc che mi ha fatto scendere l’emoglobina a 4. Avere l’emoglobina a 4 all’improvviso (il minimo è 12) significa essere ad un passo dall’andarsene”.

“Ci ho messo mesi a elaborare quanto accaduto perché nella gioia della nascita non ho pensato a me stessa. Sono stata portata immediatamente in sala operatoria e da lì non ricordo più nulla. Mi sono svegliata in rianimazione il giorno dopo immobilizzata e intubata e senza Pietro, confusa e senza sapere bene cosa fosse accaduto. È stato difficile ma senza 4 emotrasfusioni e la prontezza degli anestesisti, ostetrici, ginecologi e rianimatori dell’ @santorsola_irccs non ce l’avrei fatta”.

Teresa Guccini: “Donare il sangue è fondamentale”

Donare il sangue – aggiunge Teresa, è fondamentale così come affidarsi a strutture organizzate per partorire. Durante un parto naturale possono accadere molte cose ed essere lontani da una rianimazione e da una rianimazione neonatale può virare in peggio l’esito delle cose. Partorire a casa può essere romantico ma non penso sia una scelta saggia per il proprio bene e per quello del vostro bambino in momenti in cui i secondi fanno la differenza”.

“Io mi sono persa i momenti più belli, quelli di quiete dopo un parto naturale, quelli in cui ci si gode il proprio bimbo sulla pancia e ci si rende conto di una nascita ma posso dire di essere stata fortunata nella sfortuna. Ringrazio ancora tutto lo staff dell’ospedale e i donatori che mi hanno permesso di raccontarvelo. #donatoridisangue #ospedalesantorsola #parto”.

