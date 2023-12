Trasportava oro il portavalori protagonista di un tentativo di assalto stamani poco dopo le 6 sulla A4, all’altezza di Romentino (Novara). Per fermare il furgone, sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco, ma sembra non indirizzati contro il furgone, bensì in aria.

Tir di traverso sull’A4, i banditi miravano ai lingotti

Il portavalori, collegato al gruppo di vigilanza Battistolli di Vicenza, aveva a bordo due persone, ovvero l’autista e un’altra guardia giurata. Quando l’autista si è accorto della manovra del tir, che avrebbe poi sbarrato l’intera carreggiata in direzione Torino, anziché frenare ha accelerato il più possibile.

Ed è riuscito a sorpassare il mezzo pesante senza restare bloccato. È a quel punto che sarebbero stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco, ma il furgone ha proseguito nella fuga dall’assalto.

L’autista accelera e non si ferma dopo gli spari

L’improvvisa e notevole accelerata avrebbe fatto scattare come da procedura un apposito segnale gps verso la centrale operativa del gruppo di sicurezza privata, che a sua volta avrebbe quindi avvisato la polizia stradale.

Terminati i rilievi sul posto e pulite entrambe le carreggiate dai chiodi a tre punte, gli investigatori sono alla ricerca dei malviventi che hanno tentato il colpo.