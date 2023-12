Mike Manley è il Ceo più pagato tra le società italiane quotate in Borsa nel 2022. La classifica degli stipendi (elaborazione Sole 24 Ore) riflette una annata estremamente favorevole per i top manager, con guadagni lordi dei primi dieci attestati a 231,2 milioni, ben il 17% in più rispetto ai 197,4 milioni del 2021.

Top manager, i più pagati in Italia

La stilista Miuccia Prada si conferma la più pagata tra le donne, con 18,14 milioni come AD di Prada, quotata a Hong Kong.

Mike Manley il più pagato. La classifica 2022