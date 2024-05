Tragedia in caserma, carabiniere si è tolto la vita con un colpo di pistola

Un carabiniere si è tolto la vita mentre era in caserma, al comando interregionale Culqualber di Messina. Tutto è avvenuto nella serata di venerdì. L’uomo, racconta la stampa locale, “viveva con la moglie ed era uscito ieri per impegni ma non ha più fatto ritorno a casa. La donna, dopo alcune ore senza avere più notizie del marito, preoccupata ha chiesto informazioni e fatto avviare le ricerche. In tarda serata il ritrovamento del corpo privo di vita del carabiniere, poco distante la pistola di ordinanza, all’interno della caserma. In corso indagini della magistratura per accertare quanto avvenuto”.