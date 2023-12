Nuova mobilitazione oggi primo dicembre, dopo lo sciopero di ieri di otto ore nelle ferrovie, che ha colpito in particolar modo i pendolari.

Trasporti , bonus trasporti da 60 euro, oggi il click day

Intanto, sempre alle 8.00 del primo dicembre riapre i battenti la piattaforma del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it) attraverso la quale richiedere il bonus statale trasporti.

Un contributo di importo fino a 60 euro, previsto nel caso di un reddito complessivo lordo personale di ogni studente, nel corso del 2022, non superiore a 20mila euro”.

Primo dicembre, nuovo sciopero treni

Le sigle Cat, Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato hanno proclamato sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane dalle ore 21 del 30 novembre (ieri) alle ore 21 del 1° dicembre 2023 (oggi). Disagi annunciati per Frecce, Intercity e treni regionali. Con Campania, Puglia, Basilicata e Calabria si conclude il ciclo di scioperi proclamati da Cgil e Uil.

Trenitalia conferma sul suo sito che “dalle ore 21.00 del 30 novembre alle ore 21.00 del 1° dicembre 2023 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS e Trenord. Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (come da orario ufficiale Trenitalia e Trenord). L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.

Sospesa circolazione linea Ventimiglia-Breil-Limone

Occorre aggiungere ai disagi previsti, anche la concomitante agitazione sindacale a nord che coinvolge i passeggeri italiani per lo sciopero del gestore francese SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français). La circolazione dei treni sulla linea Ventimiglia – Breil – Limone è sospesa oggi primo dicembre fino alle ore 13:17.