Treno travolge e uccide una donna nella stazione di Lambrate a Milano

Un incidente mortale si è verificato questa mattina all’alba nella stazione milanese di Lambrate, dove un treno, per cause ancora da accertare, ha travolto e ucciso una persona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, per estrarre il corpo, e il 118, che però non ha potuto far altro che constatare il decesso. Le condizioni del cadavere erano tali da non permettere, al momento, il riconoscimento anche se secondo i Vdf si tratterebbe di una donna. Sul posto anche la Polfer che sta svolgendo le indagini sulla dinamica dei fatti.

Forse dovresti anche sapere che…