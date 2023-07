Treviso, pubblica il video del furto nel suo ristorante. La fidanzata del ladro lo contatta: “È diffamazione”

Subisce un furto nel suo ristorante nel centro storico di Treviso e quando le immagini diventano pubbliche (qui il video) la fidanzata del ladro chiama il titolare e minaccia la querela:

“Nel video si vede chi è esattamente — dice il titolare alla stampa locale —. Appena ci arriverà la denuncia, se l’hanno fatta, risponderemo”.

Tutto vero. Ma andiamo con ordine.

Treviso, pubblica il video del furto nel suo ristorante e lo contatta la fidanzata del ladro. Ecco cosa è successo

Il furto è avvenuto nel primo weekend di luglio in un noto locale del centro storico di Treviso. Le immagini del colpo poi finiscono, come ovvio, in mano alla polizia e alla stampa.

Quando vede le immagini la fidanzata del ladro chiama, tutto vero, il titolare e minaccia querela.

Le parole del sindaco

“Una situazione a dir poco paradossale. Fare i ladri non può essere considerata una libera professione da tutelare”, dice il sindaco di Treviso, Mario Conte. “Se si viene beccati poi, penso che sarebbe opportuno scusarsi con i titolari dei locali derubati invece di rivolgersi a un avvocato per tutelare la propria immagine. Ora – conclude il primo cittadino – lasciamo che le forze dell’ordine completino le loro indagini ma se sarà confermato che ad agire è stato proprio lui, lo invito a scusarsi quanto prima e a restituire quanto sottratto, in89vece di pensare a intraprendere cause legali”.

