La polizia indaga sul misterioso ritrovamento di una busta con 10mila euro in un bosco vicino Sondrio il giorno di Natale. Nel pomeriggio del 25 dicembre un anziano residente nel capoluogo valtellinese si è presentato al Corpo di Guardia della Questura di Sondrio consegnando una busta in cellophane rinvenuta poca prima in un sentiero fra le località di Triasso e Triangia, frazioni sondriesi, a circa 800 metri di altitudine. Dopo i primi rilievi da parte della Polizia Scientifica, il denaro è stato sequestrato. Le banconote erano state confezionate con busta termosaldata e presumibilmente sotterrato. Sono tuttora in corso accertamenti volti alla provenienza dei contanti sequestrati.

