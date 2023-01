Tutta Milano a 30 km orari: dal 2024 limite di velocità fisso

Blitz dice

Aboubakar Soumahoro si fa misto, passa in Parlamento al gruppo misto. Non senza accorata e pubblica denuncia di sopravvenuta e incontenibile “amarezza”. Amareggiato e sgomento si dice il parlamentare ora ex del gruppo Verdi-Sinistra. Amareggiato, sgomento e, diciamola con lui, tradito appunto da Verdi-Sinistra e un po’ da tutta la sinistra per mancato “supporto politico […]