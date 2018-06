TORINO – Un “forte bagliore emanato da un oggetto non identificato che si è poi allontanato alla vista di due aerei probabilmente militari”. E’ quello che sarebbe successo nel cielo sopra Corio, tra il Canavese e le valli di Lanzo, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] in provincia di Torino, secondo la denuncia presentata da alcuni residenti nel paese. L’episodio misterioso si sarebbe verificato il 6 giugno scorso, alle 21.

“L’oggetto volante non identificato emanante forte bagliore dopo aver sorvolato il centro abitato di Corio, si allontanava repentinamente alla vista di due aerei verosimilmente militari”, sostengono gli autori della denuncia.

Sull’ipotetico ufo non ci sono riscontri, ma sulla presenza dei due caccia militari ci sarebbero diverse testimonianze. “Il rumore era talmente forte che mi ha fatto tremare i vetri – dice un testimone a Cronaca Qui – e uscivano delle fiamme dai motori da spavento”.

La deputata Pd Francesca Bonomo e il senatore Pd Mauro Marino, su Facebook, hanno preannunciato un’interrogazione parlamentare.