Un uomo di 62 anni è morto travolto da un albero che stava tagliando. È successo in una zona impervia di Pian di Novello, nel comune di Abetone (Pistoia). L’uomo è stato trovato ormai senza vita da alcune persone che hanno dato l’allarme al 118 introno alle 17.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i volontari dell’Associazione nazionale alpini, ma per il 62enne non c’è stato niente da fare. Sul posto anche i carabinieri.

Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo fosse intento a svolgere alcuni lavori nel bosco quando sarebbe stato colpito dall’albero in caduta, che non gli ha lasciato scampo.

Forse dovresti anche sapere che…