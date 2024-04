Uomo in auto travolge e uccide un cane e poi scappa: le telecamere riprendono tutto

Un’auto sterza bruscamente ed investe un cane che si trova ai margini della strada. Il cane emette un forte guaito e poi resta steso sull’asfalto. Il fatto è avvenuto ad Alcamo in provincia di Trapani. Le immagini sono state riprese da una telecamera di videosorveglianza posta accanto ad un deposito di imbarcazioni in via Valle Nuccio. La telecamera riprende tutta la scena.

Il cane ucciso si chiamava Nina ed aveva 4 anni. Era stato dato in affidamento dal Comune di Alcamo a Gabriele Bongiovanni, il proprietario del deposito di imbarcazioni che nel passato è stato anche volontario cinofilo. Dopo essere stato travolto è stato “protetto” da alcuni cani randagi e poi da altri due cani presenti all’interno del deposito. Ora, per far luce sull’accaduto, è stata presentata una denuncia. Anche la Lega nazionale in difesa del cane è intervenuta sul caso pubblicando su Facebook il video. L’associazione ha fatto sapere di attendere la fine delle indagini. Nel caso emergano delle responsabilità, inviterà il sindaco di Alcamo a costituire il Comune come parte civile. Per vedere il video sconsigliato ai più sensibili per le immagini forti clicca qui.