Val Gardena, alpinista precipita dalla Forcella Pana: stava registrando un video per Youtube (Foto d’archivio Ansa)

Un alpinista è morto in Val Gardena, Alto Adige. E’ precipitato mentre girava un video per Youtube. Già, stava registrando un video su una delle strade più panoramiche delle Dolomiti e, probabilmente, si è distratto finendo per cadere.

Un danese di 22 anni è morto in val Gardena, precipitando dalla forcella Pana mentre stava girando un video. Il giovane, secondo gli amici che erano con lui, era uno youtuber. La forcella Pana è una via tra ghiaioni e rocce, a tratti esposta, ma non particolarmente difficile, sul Seceda, che divide la vallle dalla val di Funes.

Secondo gli amici che erano con lui, il ragazzo sarebbe inciampato durante le riprese con il telefonino e caduto, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Pelikan 2, il soccorso alpino e i carabinieri. La salma è stata recuperata e portata a valle, mentre agli amici è toccato il triste compito di avvisare i genitori del ragazzo morto.