Valpolicella, la grandine mette a rischio la vendemmia dell’Amarone. L’allarme dei viticoltori

Grandine sui vigneti del Valpolicella, a rischio le uve del pregiato vino Amarone. Dopo la tromba d’aria sul Lago di Garda e l’allerta meteo diramata in tutto il Veneto, la zona del Veronese inizia a temere ripercussioni del maltempo sull’economia locale.

Maltempo in Valpolicella, a rischio la vendemmia dell’Amarone

L’area interessata dal maltempo è la parte a nord est di Negrar. “Il nostro tecnico è al lavoro per le rilevazioni sul territorio e per verificare la situazione. La vite è tra le produzioni maggiormente assicurate, poiché territorialmente più presente– le parole del direttore del consorzio Codive, Michele Marani a Il Resto del Carlino –: nei prossimi giorni sarà possibile fare un primo bilancio”.

L’allarme dei vitocoltori

“La botta c’è stata anche se, come sempre, la grandine ha colpito a macchia di leopardo. Molti grappoli sono a terra e ci sono parecchi acini spaccati”, racconta Christian Marchesini, presidente dei viticoltori del Consorzio Tutela Valpolicella. “La preoccupazione, a una settimana dall’inizio della vendemmia, è per l’uva da mettere a riposo in cassetta per l’Amarone, che dev’essere perfetta. In parte è stata raccolta, ma tanti grappoli sono ancora sui tralci, anche perché la raccolta deve ancora iniziare”.