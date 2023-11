Venegono Inferiore (Varese), auto si schianta contro rotonda e vola per 200 metri: due feriti gravi

É di due uomini di 26 e 36 anni feriti gravemente il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Venegono Inferiore (Varese). Secondo quanto accertato dai carabinieri della compagnia di Saronno, intervenuti con i mezzi del 118, lo schianto, avvenuto all’altezza di una rotonda all’incrocio con via Galizia ha coinvolto una sola macchina. Dagli accertamenti risulta che l’auto ha impattato proprio contro la rotonda finendo per essere sbalzata di circa 200 metri a causa dell’urto. Sono in corso accertamenti anche sulla velocità della macchina al momento dell’incidente.