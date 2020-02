Venezia bloccata per il bomba day: la città isolata per il disinnesco di un ordino bellico

ROMA – Dalle 7,30 Venezia è completamente isolata e bloccata per il disinnesco di una bomba. Bloccati i treni, bloccate le auto, bloccati i pedoni e bloccati anche gli aerei.

Sono scattate intorno alle ore 6 di oggi, domenica 2 febbraio, le operazioni di sgombero dell’area di Mestre e di chiusura del Ponte della Libertà che collega Venezia alla terraferma, in vista del disinnesco dell’ordigno della seconda Guerra Mondiale ritrovato negli scorso giorni a Porto Marghera.

Le Forze dell’Ordine e circa 160 volontari della Protezione civile si stanno occupando dell’assistenza alle persone – circa 3.000 – che devono temporaneamente abbandonare le proprie case, e stanno anche svolgendo un servizio di antisciacallaggio.

Entro le 7.30 tutte le abitazioni interessate sono state liberate per consentire l’attività di disinnesco. Operazioni che, iniziate alle 8,30, dureranno fino alle 12 circa.

Alcune informazioni utili per la circolazione.

E’ operativo il servizio navetta gratuito dell’Actv per il Palasport Taliercio, punto di raccolta e area per l’ospitalità per gli evacuati. Dalle ore 7.00 è stata vietata la circolazione dei mezzi privati e dei pedoni nell’area di sicurezza, e chiuso il ponte della Libertà, quindi stop a bus e treni.

Fonte: Ansa.