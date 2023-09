Violenza sessuale su due sorelline tra le mura di casa, 4 arresti a Monreale

Tre uomini e una donna sono stati arrestati da carabinieri di Monreale (Palermo) per violenza sessuale di gruppo e lesioni personali su due sorelline minorenni.

Le vittime come detto sono due sorelle, che hanno oggi 13 e 20 anni e sono ‘stretti parenti’ degli indagati. L’inchiesta, coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, ha fatto luce su “reiterati episodi di violenza sessuale che sarebbero stati commessi tra il 2011 e il 2023”. La donna avrebbe tollerato e agevolato gli abusi, tentando di coprire le responsabilità dei congiunti.

Con l’ordinanza del gip eseguita questa mattina i quattro indagati sono stati rinchiusi in carcere. Dalle prime informazioni non è ancora chiaro il grado di parentela che gli indagati hanno con le vittime. I nomi degli arrestati non sono stati forniti per non rendere identificabili le vittime. “Il provvedimento è frutto di un’articolata attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – si legge in una nota del Comando provinciale – e condotta dalla Sezione operativa della Compagnia di Monreale, che avrebbe consentito di raccogliere un grave quadro indiziario a carico degli indagati”.

