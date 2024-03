Da vittima di violenze domestiche a carnefice: arrestata per aver tentato di uccidere il compagno

Una giovane artista circense e contorsionista, 34 anni, è stata arrestata per aver tentato di uccidere il suo attuale compagno a Verona. La storia della 34enne ha fatto un drammatico voltafaccia: da vittima di violenze domestiche ad accusata di un crimine violento. Tutto ha avuto inizio quando la donna ha pubblicato sui social le foto dei lividi lasciati dai pestaggi del suo ex fidanzato. Queste immagini scioccanti sono state condivise con l’intento di sensibilizzare il pubblico sul problema della violenza domestica. Tuttavia, la situazione è precipitata quando la 34enne è stata arrestata per aver tentato di uccidere il suo attuale compagno per ben tre volte in pochi minuti.

Cosa è successo

Secondo l’accusa, la donna avrebbe agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, cocaina e benzodiazepine. La sua difesa, però, solleva dubbi sulla ricostruzione degli eventi. Un vicino di casa ha riferito di aver sentito grida di aiuto e rumori di scontri violenti provenire dall’appartamento poco prima dell’attacco. Queste testimonianze mettono in discussione la versione degli eventi presentata dagli investigatori. Il convivente è un uomo originario della Romania sottoposto all’obbligo di firma per reati contro il patrimonio. I rapporti con la compagna, ha raccontato, sarebbero stati tesi da circa due mesi. L’uomo ha riportato ferite superficiali e non è stato necessario il ricovero: è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.

La storia solleva interrogativi sulla complessità delle relazioni abusive e sull’importanza di fornire supporto e protezione alle vittime di violenza domestica. La sua vicenda mette in luce anche il ruolo delle sostanze stupefacenti nei casi di violenza domestica e solleva la questione della responsabilità individuale e della giustizia nel trattare casi così delicati. Il processo sarà cruciale per stabilire la verità su ciò che è veramente accaduto quella tragica notte a Verona. In attesa dell’udienza, la comunità rimane sconvolta da questa drammatica svolta nella vita di una giovane donna che ha già vissuto tanto dolore e sofferenza.