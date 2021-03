AstraZeneca sospeso a Berlino per donne under 60 e in Canada per under 55: rischio coaguli nel sangue (foto Ansa)

Astrazeneca sospeso a Berlino per donne under 60 e in Canada per under 55: rischio coaguli nel sangue. Il Land di Berlino interrompe le vaccinazioni con AstraZeneca per le donne sotto i 60 anni, lo stesso ha fatto il Canada per le under 55.

In Germania, lo ha annunciato la Senatrice responsabile della Sanità berlinese Dilek Kalayci, riferendo di nuovi dati sugli effetti collaterali.

Secondo il Paul Ehrlich Institut, l’istituto nazionale per le vaccinazioni, sono 31 in Germania fino ad oggi i casi di trombosi cerebrale dopo il vaccino AstrAzeneca.

Cosa ha deciso l’Ema su AstraZeneca: “E’ sicuro ed efficace ma non è escluso un legame con rari casi di trombosi”

Ema su AstraZeneca: “Il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace ma foglietto illustrativo va cambiato“. Lo afferma la direttrice di Ema Emer Cooke argomentando il via libera al vaccino.

“Il vaccino AstraZeneca è sicuro, i benefici superiori ai rischi. Escludiamo relazioni con trombosi ma non è escluso un legame con rari casi di trombosi. Il foglietto illustrativo dovrà essere aggiornato. Nessun problema di qualità sui lotti”

In Italia, la somministrazione del vaccino AstraZeneca non ha limiti di età. Oggi si sono vaccinati Draghi e la moglie

Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello hanno ricevuto il vaccino anti Covid. La vaccinazione si è svolta nell’hub della stazione Termini, a Roma.

Il presidente del Consiglio e consorte hanno seguito il calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio. Hanno infatti 73 anni. Draghi e la moglie si sono vaccinati con Astrazeneca.