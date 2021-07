Bolsonaro, il presidente del Brasile ricoverato per un’ostruzione intestinale: per ora nessuna operazione (foto Ansa)

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è arrivato in aereo da Brasilia a San Paolo, dove sarà sottoposto ad accertamenti medici dopo che gli è stata diagnosticata un’ostruzione intestinale. Bolsonaro è arrivato all’aeroporto di Congonhas, e ha raggiunto l’ospedale Vila Nova Star dove i sanitari per ora hanno escluso un’operazione.

Bolsonaro, esclusa per ora un’operazione

“Dopo i test clinici, di laboratorio e di imaging, il presidente rimarrà inizialmente in ospedale per un trattamento clinico conservativo”, ha affermato l’ospedale privato Vila Nova Star nel bollettino firmato dall’équipe medica. All’inizio della giornata, un comunicato della presidenza del Brasile aveva parlato di “esami aggiuntivi per valutare la necessità o meno di un intervento chirurgico d’urgenza”.

Bolsonaro, dolori addominali e 10 giorni consecutivi di singhiozzo

Il presidente del Brasile, raccontano i giornali locali, era stato ricoverato a Brasilia per dei dolori addominali sopravvenuti dopo 10 giorni consecutivi di singhiozzo ma un bollettino diramato poco dopo affermava che il presidente stava bene, pur avendo dovuto assumere dei sedativi. Nelle ore successive il medico che lo ha in cura dal 2018, quando subì un accoltellamento durante la campagna elettorale, gli ha diagnosticato l’ostruzione intestinale, consigliando il trasferimento a San Paolo per esami più approfonditi e un eventuale intervento chirurgico.