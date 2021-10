Il trafficante di droga più ricercato della Colombia, Dairo Antonio Usuga David, noto come “Otoniel”, è stato catturato. Otoniel era il capo del Clan del Golfo, la banda di narcotrafficanti più potente della Colombia.

La cattura è arrivata al termine di una caccia all’uomo durata oltre sei anni. Dairo Antonio Usuga David Otoniel è stato arrestato a Necoclí, nel dipartimento di Antioquia.

Un commando di 500 agenti di polizia e militari, appoggiato dall’aviazione e da un monitoraggio satellitare, ha scovato il super boss in una baracca di legno nella selva della regione di Urabá, dove Usuga-Otoniel godeva di appoggi e protezione da parte della popolazione locale.

Fonti della sicurezza raccontano di un blitz fulmineo, con il sostegno di specialisti di Stati Unti e Gran Bretagna, che non ha incontrato resistenza e durante il quale apparentemente non è stato necessario sparare nemmeno un colpo.

“Il più grande colpo alla droga dopo la caduta di Pablo Escobar”

Comprensibile quindi la gioia del presidente Iván Duque, che in una conferenza stampa ha assicurato che la cattura di Otoniel, attraverso l’Operación Osiris, rappresenta “il più grande colpo al traffico di droga dalla caduta di Pablo Escobar negli anni ’90”.

Il capo dello Stato, accompagnato dai ministri di Difesa e Giustizia, ha aggiunto che Otoniel era “uno spregiudicato assassino di agenti di polizia, soldati, leader sociali, nonché un reclutatore di minori che obbligava a lavorare per la sua organizzazione criminale”.

Circondato dagli agenti, Usuga ha mostrato un sorriso beffardo a fotografi e cameramen durante il trasferimento in manette nella base militare di Carepa, dove è stato subito imbarcato su un aereo della polizia nazionale colombiana, arrivato in nottata a Bogotà.

Chi è Dairo Antonio Usuga detto Otoniel, il maggiore trafficante della Colombia

A 50 anni appena compiuti, Otoniel ha già un curriculum estremamente spregiudicato, che lo ha visto in gioventù militare nelle file dell’Esercito popolare di liberazione (Epl), poi brevemente nelle Farc, per passare quindi al servizio delle organizzazioni paramilitari di destra, all’interno delle quali il suo potere è cresciuto vertiginosamente.

Questo ‘cursus honorum’ del crimine lo ha portato ad accumulare la bellezza di 128 mandati di cattura e sette condanne in contumacia per un gran numero di reati, fra cui terrorismo, omicidio, traffico di droga, massacri, violenze sessuali, partecipazione a gruppi armati e crimini contro l’umanità.

Sulla sua testa pendevano inoltre due codici rossi ed uno blu dell’Interpol ed una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti, che intendono processarlo per traffico di droga e terrorismo e che per questo hanno stanziato per la sua cattura una somma di cinque milioni di dollari.

Sotto la sua decennale guida, il clan del Golfo è diventato il più potente cartello della Colombia dedito al traffico di droga, con l’invio da anni di molte tonnellate di cocaina verso il Centro America, gli Stati Uniti e l’Europa, e con forti legami con organizzazioni mafiose, come la ‘ndrangheta calabrese.

Prova ne è stata l’uccisione nell’ottobre 2018 a Pereira, nel cosiddetto Triangolo colombiano del caffé, di Miro Niemeier Risvanovic: conosciuto come ‘il russo’, era legato sia alla ‘ndrangheta sia al clan del Golfo ed era stato estradato l’anno prima dopo la sua cattura da parte dell’Interpol a Civitavecchia.

Otoniel sarà estradato negli Usa

Dairo Antonio Úsuga Otonielsarà prioritariamente estradato verso gli Stati Uniti, nonostante debba rispondere anche alla giustizia locale per molteplici gravi reati. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Diego Molano.

In una intervista al quotidiano El Tiempo di Bogotà, Molano ha affermato che “esiste nei confronti del boss un ordine di estradizione che risponde ad una richiesta della giustizia statunitense”. E a questo ordine, ha assicurato, “sarà data priorità da parte del ministero della Giustizia”.

Intanto Blu Radio ha confermato che in uno scontro a fuoco avvenuto ore prima di raggiungere il trafficante è stato ucciso, vicino alla collina Yoky di Necoclí, l’ispettore di polizia Edwin Guillermo Blanco Báez.