Educare i figli è doveroso, sottoporli a torture e umiliazioni è troppo. Anche se la religione dei Mormoni sembra autorizzare. Video e foto della scena del crimine, diffuse dai pubblici ministeri dello Utah, sono fra le prove chiave a sostegno della storia che il figlio dodicenne della youtouber educativa Ruby Franke ha raccontato alla polizia dopo essere fuggito dalla casa dove madre e terapista lo tenevano prigioniero.Educare i figli con torture e umiliazioni, tropo anche se sei Mormone, manette e catene nella panic room

Gran parte di quelle prove sono state recuperate da una stanza che le autorità chiamavano nei documenti del tribunale una “stanza antipanico”.

Ruby, madre di sei figli, e la sua terapista familiare, Jodi Hildebradt, si sono dichiarate colpevoli di quattro capi d’imputazione di abusi aggravati su minori a dicembre. Trascorreranno dai quattro ai 30 anni dietro le sbarre, in base alle leggi vigenti nello Utah.

I FIGLI POSSONO ESSERE PIENI DI MALE

In una telefonata in prigione il giorno dopo il suo arresto al marito ormai separato, Kevin Franke – che aveva smesso di vivere nella casa di famiglia un anno prima – Ruby ha detto che la maggior parte delle persone non avrebbe capito le sue azioni.

“Gli adulti hanno davvero difficoltà a capire che i bambini possono essere pieni di male e cosa serve per combatterlo. Hai visto cosa serve per combattere il male. Non è la persona con cui stai combattendo”.

Kevin Franke ha chiesto il divorzio da Ruby Franke nel novembre 2023, mesi dopo che lei era stata accusata di abusi sui minori, riferisce Skyler Caruso su People.

Ruby e Kevin Franke hanno iniziato a documentare la loro vita di genitori di sei figli nel 2015, caricando vlog sul loro canale YouTube 8Passengers, ora cancellato. Secondo Insider, ha accumulato circa 2,5 milioni di follower prima di essere chiuso.

TUTTO DOCUMENTATO SU YOUTOUBE

Le prime perplessità si manifestarono intorno al 2020, quando i seguaci iniziarono a preoccuparsi per la severa famiglia della famiglia mormone. Numerose persone hanno firmato una petizione online chiedendo ai servizi di protezione dell’infanzia di indagare sulla famiglia Franke.

Kevin è apparso in molti video di YouTube, ad esempio dicendo: “(Ciò che) molti di voi criticano o definiscono abusi sono in realtà cose che i professionisti della salute mentale ci hanno consigliato”.

Nel 2022, Roby ha smesso di pubblicare post su 8Passengers e si è unita alla sua terapista Jodi Hildebrandt nel suo podcast “ConneXions”. Nell’agosto 2023 sia Ruby che Hildebrandt furono arrestate.

Ruby e Hildebrandt sono state condannate al carcere. Ciascuna ha ricevuto quattro pene detentive separate da 1 a 15 anni, che verranno eseguite consecutivamente. Tuttavia, le donne non sconteranno più di 30 anni a causa di una legge dello Utah relativa alle condanne consecutive.

Ruby afferma che Hildebrandt ha diretto l’abuso. Ha ammesso in un patteggiamento di 10 pagine di aver preso a calci suo figlio Russell, di avergli tenuto la testa sott’acqua e di avergli coperto la bocca e il naso con le mani in modo che non potesse respirare.

Quattro dei figli sono stati affidati ai servizi di protezione dell’infanzia in seguito all’arresto di Ruby nell’agosto 2023. La sua figlia maggiore, Shari, ha festeggiato l’arrivo delle autorità a casa della famiglia.

“Finalmente”, ha scritto Shari sulla piattaforma insieme a una foto della polizia a casa. “Oggi è stato un grande giorno”, ha scritto Shari su Instagram. “Io e la mia famiglia siamo così contenti che sia stata servita giustizia. Sono anni che cerchiamo di informare la polizia e il CPS di questo, e siamo lieti che alla fine abbiano deciso di farsi avanti.”

La cosiddetta “stanza antipanico” conteneva un cassetto con corda e manette, che furono inserite come prove nel caso di abusi sui minori.

Quella mattina presto di agosto, il figlio di Ruby, indicato come RF nei documenti del tribunale, uscì da una finestra della casa di Hildebrandt e andò di porta in porta, cercando aiuto dai vicini. Alla terza porta un uomo rispose e chiamò il ragazzo. “Cosa sta succedendo, figliolo?” ha chiesto l’uomo, attraverso le riprese video della loro interazione, rilasciate la settimana scorsa dai pubblici ministeri.

L’uomo, che in seguito avrebbe descritto il ragazzo come “emaciato”, lo ha indirizzato a una poltrona sulla veranda. Poi ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria e sua moglie ha dato al ragazzo una bottiglia d’acqua e una banana.

Per mesi, Ruby e Hildebrandt avevano costretto i figli più piccoli di Ruby – RF ed EF, che aveva 9 anni – a lavorare sotto un caldo soffocante per ore con poco cibo o acqua, secondo il patteggiamento di Ruby.

Le donne inoltre “cercavano regolarmente di indottrinare” il figlio di Ruby, RF “e di convincerlo che era malvagio e posseduto”, secondo il patteggiamento, che aggiungeva che gli era stato fatto credere che la tortura subita costituiva “atti d’amore” e che “le punizioni erano necessarie per pentirsi”.

Quando RF cercò di scappare quel luglio, sua madre gli legò mani e piedi con due paia di manette.

Più tardi quel giorno, perquisindo la casa di Hildebrandt, la polizia ha trovato la bambina di 9 anni – emaciata con la testa rasata – accasciata a gambe incrociate in un armadio.Quattro ore dopo, gli agenti hanno convinto la bambina a uscire dall’armadio dopo averle ordinato una pizza.

I due figli più piccoli di Franke vivevano da diversi mesi a casa del terapista familiare quando le donne furono arrestate per averli torturati, racconta Emily Palmer su People.

RF aveva detto agli agenti che Hildebrandt gli aveva avvolto i polsi e le caviglie con delle corde e “loro” – intendendo Hildebrant e sua madre – avevano “usato pepe di cayenna e miele per medicare le ferite”.

Gli agenti hanno recuperato la pasta bruciapelle con un cucchiaio intinto all’interno del contenitore aperto con accanto un rotolo di corda. Sulla scena sono state rinvenute anche spugne chirurgiche e bende elastiche, a sostegno del racconto del bambino.

La polizia si è imbattuta anche in una cosiddetta “stanza antipanico”. Gli agenti sono entrati nella stanza angusta, con le pistole spianate, secondo le riprese video. All’interno c’era una piccola stanza con un letto ribaltabile, un WC, un forno a microonde e un frigorifero e un congelatore vuoti.

Aprendo un cassetto in basso all’interno dello spazio angusto, la polizia ha recuperato un lungo filo di corda con nodi, secondo le riprese video. Legate a un’estremità c’erano spesse catene di metallo collegate a una serie di manette.