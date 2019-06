DUBAI – La moglie dell’emiro di Dubai è in fuga dal marito e si è nascosta a Londra coi due figli. Lo riporta Emirate Leaks, secondo il quale ​la principessa Haya bint Al Hussein si sarebbe dileguata “con l’aiuto” di un diplomatico tedesco, cercando inizialmente rifugio in Germania. Le autorità tedesche avrebbero poi rifiutato la richiesta dell’emiro di riconsegnarla a Dubai e il no, che ha fortemente irritato lo sceicco, potrebbe portare a una crisi diplomatica tra i due Paesi.

Studi a Oxford, educazione occidentale, una passione per i cavalli e lo sport in generale, la principessa è la figlia del defunto re Hussein di Giordania, sorellastra dell’attuale monarca hashemita, Abdallah II. Non si vede in pubblico dal 20 maggio: non era per esempio al concorso ippico di Ascott dove invece il marito è stato visto salutare la regina Elisabetta II.

La sua scomparsa segue di pochi mesi quella di un’altra principessa, figlia del miliardario Latifa bint Mohammed Al Maktoum costretta, a suo dire a muoversi fuori dal palazzo reale solo se accompagnata. La principessa Latifa aveva persino contattato associazioni a tutela dei diritti umani per denunciare che, dopo un precedente tentativo di fuga, quando era ancora adolescente, era stata imprigionata per tre anni e sottoposta a trattamenti “crudeli e disumani”. Così a marzo ha pianificato la nuova fuga: partita da Dubai alla volta dell’Oman, da lì era salpata per l’India insieme a un’amica Tina Jauhainsem e a un francese, John Pierre Herve Joubert, che si è fatto un nome tra coloro che vogliono fuggire da Dubai a bordo del suo yacht registrato in America.

Ma a marzo il trio in fuga è stato bloccato sullo yacht al largo delle coste indiane mentre cercavano di fuggire e da allora della principessa non si hanno più notizie: è scomparsa e si ritiene sia stata riportata negli Emirati dove suo padre è primo ministro e vice presidente.

Adesso la nuova sparizione. Secondo The Daily Beast, la principessa Haya si è portata dietro i figli, Zayed di 7 anni e Al Jalila, di 11. Sia le autorità tedesche che un portavoce del governatore di Dubai hanno rifiutato di rilasciare commenti. Due fonti vicine alla famiglia reale di Dubai hanno confermato però che la principessa giordana voleva il divorzio. (Fonte: Agi)