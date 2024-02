Esce con il suo fratellastro ma non lo sa perché il loro padre biologico ha 22 figli

Una donna del Connecticut ha scoperto solo ora di essere uscita con il fratellastro per diverso tempo all’epoca del liceo. Per anni non ha saputo chi fosse il padre biologico del suo fidanzato ed ora, a 39 anni, ha scoperto che è lo stesso suo. I due condividono un genitore. La mamma di Victoria Hill è stata inseminata artificialmente dal medico Burton Caldwell che ha operato senza il suo consenso. Il medico ha inseminato decine di donne provocando anche questo caso di incesto inconsapevole. Sia lei, sia il suo ex compagno, hanno fatto il test del Dna scoprendo così di essere fratelli. “Sei mia sorella” le ha scritto il suo ex a conclusione del test.

Il medico che ha fatto nascere 22 bambini

Burton Caldwell, racconta il New York Post che cita la Cnn, è responsabile della nascita di 22 bambini che come Hill non avevano, fino a poco tempo fa, alcuna idea di chi fosse il padre. La 39enne dice di “essere rimasta traumatizzata da questa cosa. Guardo le foto e mi dico che chiunque potrebbe essere mio fratello”.

Negli Usa come altrove, c’è un problema di sanzioni. Lo ha spiegato Jody Madeira, una professoressa di diritto dell’Università dell’Indiana ed esperta di frodi sulla fertilità. Alla Cnn ha raccontato che Caldwell non è ancora finito in Tribunale per aver compiuto queste pratiche non autorizzate. Ci stanno provando in molti ma mancano le leggi che puniscano in modo adeguato le frodi sulla fertilità. A proposito del caso di Victoria Hill, la Madeira ha detto che si tratta del primo in cui “qualcuno era intimo (a sua insaputa) con il proprio fratellastro”.

Janine Pierson è un’altra figlia biologica di Caldwell. La donna, nel 2022 ha saputo che ha molti fratelli. Ha raccontato di essere entrata in contatto con il suo padre biologico scoprendo che l’uomo non è affatto dispiaciuto del suo comportamento malato avvenuto prima del 2000, quando non c’erano ancora i test del Dna sofisticati come ora che permettono di svelare in breve tempo le frodi sulla fertilità.