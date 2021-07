Francia, nuova stretta su turisti e visitatori stranieri: serve un tampone negativo nelle ultime 24 ore. Nuova stretta della Francia sugli ingressi di visitatori stranieri. Chi arriva da Regno Unito, Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia e Olanda, dovrà infatti presentare un test Covid negativo effettuato nelle ultime 24 ore.

Francia, misure restrittive per turisti e visitatori stranieri da lunedì

La misura entrerà in vigore da lunedì, si legge in un comunicato stampa del primo ministro Jean Castex. Ieri il governo di Londra ha annunciato che i viaggiatori che arrivano nel Regno Unito dalla Francia dopo l’allentamento delle restrizioni sul coronavirus del 19 luglio dovranno restare in quarantena per 10 giorni a casa o in altri alloggi, anche se completamente vaccinati contro Covid-19.

La Francia ed il timore della variante Beta

Da lunedì, chi risiede nel Regno Unito che arrivano da Paesi della lista ambra e completamente vaccinati non dovranno più essere messi in quarantena, ma il governo ha affermato che ciò non si applicherà alla Francia, a seguito della persistente presenza di casi della variante Beta, identificata per la prima volta in Sud Africa.