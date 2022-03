Le forze armate russe sono entrate a Kharkiv, in Ucraina. Il bilancio provvisorio è di 21 vittime. Sono stati attaccati anche un ospedale, la sede della polizia e l’università di Kharkiv.

Le truppe russe attaccano l’ospedale di Kharkiv

Truppe aviotrasportate russe sono atterrate a Kharkiv. Lo rende noto l’esercito ucraino. Un ospedale di Kharkiv sarebbe stato attaccato dalle truppe aviotrasportate atterrate poco fa nella città. A rivelarlo è l’esercito ucraino con un comunicato su Telegram. “Le truppe aviotrasportate sono atterrate a Kharkiv nella notte e hanno attaccato un ospedale” locale, ha spiegato l’esercito di Kiev. “Al momento – continua la nota – si registrano scontri tra gli invasori e gli ucraini”.

Le autorità ucraine hanno fatto sapere del lancio di paracadutisti russi sulla città di Kharkiv, la seconda del Paese con 1,4 milioni di abitanti, verso le 03.00 locali (le 02.00 italiane): lancio seguito da scontri a fuoco sostenuti con le truppe ucraine a difesa della città.

Bombardamenti Kharkiv, 21 morti e 112 feriti

Almeno 21 persone sono morte e altre 112 sono rimaste ferite nei cannoneggiamenti russi su Kharkiv: lo rende noto il sindaco della città del nord-est dell’Ucraina, dove nella notte sono atterrati paracadutisti russi, citato dalla Bbc. Il governatore della regione di Kharkiv, Oleg Synegubov, ha affermato – sempre citato da Bbc – che “il nemico russo ha subito perdite significative”.

Ucraina, missili russi su sede polizia e università Kharkiv

Un missile russo ha colpito nella prima mattinata di oggi un palazzo della polizia e un’università a Kharkiv, città dove nella notte sono atterrati paracadutisti russi. Lo affermano le autorità ucraine, secondo quanto riporta il Guardian.

Le immagini che vengono diffuse dal Servizio nazionale per le emergenze ucraino su Twitter mostrano l’edificio colpito, con il tetto ancora in fiamme, e i pompieri in azione.

In un video postato sul canale Telegram del consigliere del governo ucraino si vede l’edificio che ai piani più alti è avvolto dalle fiamme: la Bbc, che riporta il video, precisa di non essere stata ancora in grado di verificarne l’autenticità in modo indipendente. Nell’attacco sarebbe stato colpito anche l’edificio del Servizio di sicurezza nazionale.