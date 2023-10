Hamas blocca le strade per non far andare via i civili: vogliono il massacro?

Hamas blocca le strade per non far andare via i civili: vogliono il massacro? A dirlo è il portavoce militare di Israele Danie Hagari in una conferenza stampa. ''Hamas è peggio dell'Isis. Ora ha gettato la maschera''.

di redazione Blitz

Pubblicato il 13 Ottobre 2023 - 12:11