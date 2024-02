Hitler si uccise con Eva Braun per non finire come Mussolini e Petacci, 20 taniche di benzina per sparire ma Stalin sospettava un trucco

Cosa fece Hitler quando seppe che Mussolini era stato catturato e giustiziato dal suo stesso popolo durante la Seconda Guerra Mondiale? chiede un lettore di Quora. Risponde Marshall Reed Kuehl, professore di storia.

L ‘articolo e illustrato da una macabra foto di Benito Mussolini e della sua amante Clara Petacci all’obitorio di Milano. Qui, dopo essere stati appesi a testa in giù alla trave di una stazione di servizio, qualche anima gentile li ha sistemati in una posa familiare e amorevole e così sono stati immortalati.

Adolf Hitler avrebbe sentito notizie sulla morte del Duce e resoconti della folla italiana che picchiava, prendeva a calci e urinava sul suo cadavere prima dell’esposizione sospesa. Isolato in un rifugio antiaereo sotterraneo di Berlino, Hitler non avrebbe visto le immagini raccapriccianti prima del suo suicidio due giorni dopo e solo dopo aver mostrato consapevolezza della decenza sposando la sua amante Eva Braun.

Dopo la resa di Berlino il 2 maggio 1945, i sovietici affermarono che Hitler era fuggito. Puntavano il dito contro potenziali paradisi come Spagna e Argentina. Diversi anni dopo, il dentista di Hitler fu rilasciato dalla custodia russa e l’Occidente apprese che, già l’11 maggio, i sovietici avevano pezzi del lavoro dentale di Hitler; prove forensi, un’identificazione positiva.

Uno Stalin sospettoso fece finta di non accorgersene. Molto più tardi, una parte del cranio di Hitler, ritrovata il 5 maggio, divenne pubblica e si trova anch’essa in un archivio russo. Così, nel maggio 1945, i servizi segreti russi credevano di avere la prova definitiva che Hitler era morto mentre Stalin giocava un gioco falso.

Quando Hitler seppe per la prima volta della morte di Mussolini, si rivolse al suo factotum, il maggiore delle SS Otto Günsche, chiedendogli di sbarazzarsi del suo corpo. Ha anche parlato di vari metodi di suicidio conversando con Eva Braun e le sue segretarie.

La sola scomparsa di Mussolini non lo spinse verso una morte anonima. Hitler si considerava il rappresentante della Germania, un simbolo, come una bandiera, che non dovrebbe mai essere catturata. Sapeva che i russi volevano portarlo vivo a Mosca dove si aspettava di essere trattato “come un animale in gabbia in uno zoo”.

Alla fine, ha usato un metodo a doppia sicurezza, premendo il grilletto di una pistola puntata alla tempia destra e contemporaneamente mordendo una capsula di cianuro. La signora Hitler usava il veleno solo perché voleva rimanere un bel cadavere. Ha funzionato come previsto poiché avevano testato l’acido prussico sul cane pastore tedesco della famiglia, di nome Blondi.

Quando arrivò il momento, Günsche ricevette circa 20 taniche di carburante, portò la coppia al piano di sopra dal bunker e iniziò la cremazione. Confidava che il fuoco dell’artiglieria russa in arrivo avrebbe fatto il resto.

Dopo 11 anni di prigionia sovietica, compresi gli abusi fisici, Günsche tornò a casa soddisfatto di aver fatto un buon lavoro. Pensava che i russi non avevano trovato nulla, credendo che volessero che lui provasse la morte di Hitler mostrando loro dove aveva nascosto il cadavere. Probabilmente fu torturato per divertimento, dal momento che i servizi segreti sovietici avevano già prove forensi della morte di Hitler.